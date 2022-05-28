Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

28.05.2022 12:18
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Diğer kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespitinin ardından 4 gün önce Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese operasyon düzenlenmiş, 9'u yabancı 11 kadın yakalanmıştı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, fuhuş yapılan evler mühürlenmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:23:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement