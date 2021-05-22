TEKİRDAĞ'DA GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde,250 lirası gasp edilen S.K.'nın şikayeti üzerine polis 70 işyeri kamerasında 300 saatlik görüntüleri izlemesinin ardından şüpheli M.N.'yi tespit edip gözaltına aldı.

Olay geçtiğimiz gün Çorlu ilçesinde Silahtarağa Mahallesi, Saray caddesinde meydana geldi. Saray Caddesi'nde ilerleyen S.K., iddiaya göre yanına tanımadığı bir kişinin gelerek önce sigarasını yakmak için kendisinden ateş istediğini daha sonra cebindeki 250 TL parasını alıp kaçtığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çorlu Asayiş büro Amirliği ekipleri şüpheliyi bulmak için bölgede bulunan 70 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekiplerin 70 güvenlik kamerasında 300 saatlik görüntüyü izlemesinin ardından zanlının M.N.olduğunu tespit etti. Polisin izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde S.K.'nın yanına gelen M.N.'nin önce ateş istediği, ardından takip edip cebindeki parayı alıp kaçtığı görülüyor. Görüntülerin incelenmesinin ardından polis M.N'nin bulunduğu adrese baskın yapıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.N.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.