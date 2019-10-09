Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da gasp zanlıları tutuklandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gasp zanlıları tutuklandı

Tekirdağ'da gasp zanlıları tutuklandı

31 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da gasp zanlıları tutuklandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Cami Orta Cami Mahallesi'nde 2 kişi tarafından gasp edildiği iddia eden F.T. polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler şüpheli F.K. ve H.D'yi belirlenen adreste gözaltına aldı, gasbedilen bin 500 lira ve cüzdanı sahibine teslim etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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