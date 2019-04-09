Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı

Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı

1 saat önce

Tekirdağ'da bir benzinlik tesisinde vana arızası nedeniyle meydana gelen gaz kaçağı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı, System.String[]
Tekirdağ'da bir benzinlik tesisinde vana arızası nedeniyle meydana gelen gaz kaçağı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Tek yönlü trafiğe kapatılan Tekirdağ- İstanbul yolu, vanadaki arızanın giderilmesinin ardından yeniden açıldı. Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan bir benzinlik tesisinde meydana geldi. Tesiste gaz dolumu sırasında vana arızası sırasında gaz kaçağı olayı meydana geldi. Gaz kaçağı olayıyla birlikte kısa sürede itfaiye yetkililerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri meydana gelen gaz kaçağını önlemek için çalışmalar başlatırken, polis ekiplerince de İstanbul-Tekirdağ yolunu olası faciaya karşı kapatarak olay yerine yakın bulunan vatandaşlar uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası gaz kaçağının meydana geldiği vanadaki arızayı giderirken, olası bir faciada önlemiş oldu. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Vanadaki arıza giderildikten tek yönlü sağlanan trafik akışı da tekrar normal akışına döndü.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:05:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]