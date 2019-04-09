Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı

Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı

28 dakika önce

Tekirdağ'da gaz kaçağı alarmı İstanbul-Tekirdağ yolu trafiğe kapatıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir benzinlik tesisinde vana arızası nedeniyle meydana gelen gaz kaçağı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Tekirdağ'da gaz kaçağı alarmı
İstanbul-Tekirdağ yolu trafiğe kapatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir benzinlik tesisinde vana arızası nedeniyle meydana gelen gaz kaçağı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Tek yönlü trafiğe kapatılan Tekirdağ-İstanbul yolu, vanadaki arızanın giderilmesinin ardından yeniden açıldı.
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan bir benzinlik tesisinde meydana geldi. Tesiste gaz dolumu sırasında vana arızası sırasında gaz kaçağı olayı meydana geldi. Gaz kaçağı olayıyla birlikte kısa sürede itfaiye yetkililerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri meydana gelen gaz kaçağını önlemek için çalışmalar başlatırken, polis ekiplerince de İstanbul-Tekirdağ yolunu olası faciaya karşı kapatarak olay yerine yakın bulunan vatandaşlar uzaklaştırıldı.
İtfaiye ekipleri yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası gaz kaçağının meydana geldiği vanadaki arızayı giderirken, olası bir faciada önlemiş oldu. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Vanadaki arıza giderildikten tek yönlü sağlanan trafik akışı da tekrar normal akışına döndü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:29 Kaynak: İHA
İstanbul, İtfaiye, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 23:57:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]