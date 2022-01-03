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Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi

03.01.2022 17:20
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 2021 yılında toplam 2159 denetim gerçekleştirilmiş olup, denetimler sonucunda 248 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve bu tesislere toplam 26 milyon 419 bin 196 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte bu tesislerden 51'i için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir. Su kirliliği konusunda yapılan bin 29 denetim neticesinde; standartlara aykırı atıksu deşarjında bulunan 127 tesise 15 milyon 251 bin 875 TL idari para cezası, Hava kirliliği konusunda yapılan 201 denetim neticesinde standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 40 tesise 3 milyon 733 bin 466 TL idari para cezası, atıkların yönetimini konusunda yapılan 361 denetim neticesinde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 41 tüzel/gerçek kişiye 6 milyon 125 bin 144 TL idari para cezası, ÇED, toprak, egzoz, ısınma, poşet ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde ise 1 milyon 308 bin 711 TL idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda 26 milyon 419 bin 196 TL para cezası uygulanmış oldu. Müdürlüğümüzce 2022 yılında da ani ve planlı denetimlere devam edilecek olup, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi
Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2021 yılında çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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