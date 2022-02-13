Tekirdağ'da "Geleceğe 100 Adım, 10 Okul, 100 Çocuk STEM Eğitiminde Hayallerini Kodluyor" sergisi açıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleceğe 100 Adım, 10 Okul, 100 Çocuk STEM Eğitiminde Hayallerini Kodluyor" sergisinin açılışını yaptı.

Vali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, KADEM'e anlamlı çalışması için teşekkür etti.

Bilimi üretenin kadını erkeği olmadığını, hepsinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocuklarımız eğitilerek geleceğin dünyasına bugünden hazırlanması gerekiyor. Bu faaliyetin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Belki başka sivil toplum kuruluşlarımızda bu alanda çalışmalar başlatırlar. Bizler de onlara destek veririz. Böylece daha fazla kızımıza, gencimize ulaşma imkanı sağlamış olacağız. Bu açılışın vatana, millete, bilim dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerin 3D yazıcı ve farklı yöntemlerle yaptıkları ürünleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.