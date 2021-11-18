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Tekirdağ'da "geleceğin aşçıları"nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da "geleceğin aşçıları"nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor

18.11.2021 11:07
Tekirdağ'da "geleceğin aşçıları"nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, kentteki bazı resmi kurumlar için her gün 1000 kişilik yemek yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, kentteki bazı resmi kurumlar için her gün 1000 kişilik yemek yapıyor.

Geleceğin aşçılarının yetiştiği ve 370 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler, usta öğreticiler nezaretinde birbirinden güzel yemekler hazırlıyor.

Öğrencilerin her gün 1000 kişi için yaptığı 4 çeşit yemek, kentteki bazı kurum ve okullara dağıtılıyor.

Derste aldıkları eğitimleri yemek yaparak pratiğe döken öğrenciler, mesleki açıdan da geleceğe hazırlanıyor.

Okulun müdür yardımcısı Metin Gem, AA muhabirine, okuldan mezun olan öğrencilerin sektörde aranan eleman haline geldiklerini söyledi.

Okulda öğrencilerin 3 yıldır atölyelerde yemek yaparak mesleki açıdan kendilerini geliştirdiklerini anlatan Gem, "Öğrencilerimizin her gün sorumlu öğretmenleri gözetiminde yaptıkları yemekleri kentteki resmi kurumlara ve okullara gönderiyoruz. Öğrencilerimiz hem pratik yapıyor hem de el becerilerini geliştiriyor." dedi.

Yemekler usta öğreticiler gözetiminde yapılıyor

Yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Aytaç Yaver de bazı öğrencilerin okul bitmeden iş teklifi aldığını anlattı.

Bu sayede sektörün ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir adım atıldığını vurgulayan Yaver, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde başlattığımız bir adım olarak okulumuzda toplu yemek üretimi yapıyoruz. Üretimler atölye şeflerimiz ve usta öğreticilerimizin denetiminde öğrenciler tarafından yapılıyor. Ürettiğimiz yemekler, ilimizdeki birçok resmi kurum ve kuruluşa gönderiliyor. Öğrencilerimize gerçek öğrenme ortamı sağlamak için bu hizmete başladık. Öğrencilerimiz yaptıkları uygulamalar sayesinde sektör için daha donanımlı ve hazır hale geliyor. Böylece sektörde ara eleman değil aranan eleman oluyor."

Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

11. sınıf öğrencisi Abdurrahman Gören ise okulun kendisine çok şey kattığını aktararak, "Derslerde öğrendiğimiz şeyleri mutfakta uygulama şansı buluyoruz. Bu bizim için çok faydalı oluyor. Burada öğrendiklerimin ileride mesleğim için bana çok katkısı olacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerden Şeyma Satılmış da işi mutfağında öğrendikleri için şanslı olduklarını belirterek, "Burada hem yemek yapıyoruz hem de mesleğimize dair daha detaylı şeyler öğreniyoruz. Okulumuzu herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da geleceğin aşçıları nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor
Tekirdağ'da geleceğin aşçıları nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor
Tekirdağ'da geleceğin aşçıları nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor
Tekirdağ'da geleceğin aşçıları nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor
Tekirdağ'da geleceğin aşçıları nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor

Yemek Tarifi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'geleceğin aşçıları'nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "geleceğin aşçıları"nın yaptığı yemekler resmi kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika
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