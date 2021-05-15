Tekirdağ'da Genç Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayanlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti - Son Dakika

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi ve Genç Kızılay Gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nda yakınlarının mezarına gidemeyen vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek, dua etti.

Kızılay Tekirdağ Şubesi tarafından düzenlenen çalışma kapsamında, gönüllüler şehir mezarlığına gitti.

Burada Kur'an-Kerim okuyan ve dualar eden gönüllüler, aynı zamanda bazı mezarların bakımlarını da yaptı.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, yaptığı açıklamada, gönüllülerin Kızılay bağışçılarının mezarlarını da ziyaret ettiklerini belirtti.

Genç Kızılay gönüllülerinin ramazan boyunca sahada çok sayıda ihtiyaç sahibinin hizmetine koştuğunu ifade eden Çizen, "Arkadaşlarımız Ramazan Bayramı'nda da mezarlıklarda ziyaretler yaptı. Arkadaşlarımız mezarları suladı, mezarların bakımlarını yaptı. Kızılay olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.