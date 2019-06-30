Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
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TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü
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Yangın çıkan fabrikadan detaylar
Yükselen dumanlar
Söndürme çalışmaları
Alınan önlemler
İtfaiyenin çalışmaları
Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),- 

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Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
Ergene, Tekirdağ, Güncel
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