TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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Yangın çıkan fabrikadan detaylar

Yükselen dumanlar

Söndürme çalışmaları

Alınan önlemler

İtfaiyenin çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),-

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