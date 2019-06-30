TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık
Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu
ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis
ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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