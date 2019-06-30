Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahalesi sürüyor.
Ergene'nin Marmaracık
Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye, Ergene, Çorlu
ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tesisten zaman zaman patlama sesleri yükseldi.
İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
- Tekirdağ
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın