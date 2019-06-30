Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahalesi sürüyor.
Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tesisten zaman zaman patlama sesleri yükseldi.
İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
Ergene, Tekirdağ, Güncel
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