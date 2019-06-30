Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

52 dakika önce

SÖNDÜRÜLDÜTekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı tesiste, hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:52 Kaynak: DHA
Ergene, Tekirdağ, Güncel
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