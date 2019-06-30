Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
52 dakika önce
SÖNDÜRÜLDÜTekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:52 Kaynak: DHA
SÖNDÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı tesiste, hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın