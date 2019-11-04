Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi

6 saat önce

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 40 kişiden 39'unun taburcu edildiği bildirildi.

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi, System.String[]

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 40 kişiden 39'unun taburcu edildiği bildirildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tekirdağ genelinde 40 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi olmayan hastalardan 39'unun taburcu edildiği, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir."

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu
ISPANAĞA KARIŞTIĞI BELİRTİLEN BİTKİNİN FOTOĞRAFI Ispanak zehirlenmeleri sonrası uzmanlardan vatandaşlara öneri: Küçük boy ıspanak alın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:37:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]