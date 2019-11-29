Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.

Yusuf Şenel Ortaokulunda sınıf öğrencileri, saat 11.30 sıralarında öğretmenleri için "Öğretmenler Günü" kutlaması yaptı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bunun üzerine öğrencilerden 5'i ambulansla, 16'sı da öğretmenleri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]