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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.
Yusuf Şenel Ortaokulunda sınıf öğrencileri, saat 11.30 sıralarında öğretmenleri için "Öğretmenler Günü" kutlaması yaptı.
Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bunun üzerine öğrencilerden 5'i ambulansla, 16'sı da öğretmenleri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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