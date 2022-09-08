TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİREN 2 KARDEŞTEN BİRİ KAYBOLDU, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİREN 2 KARDEŞTEN BİRİ KAYBOLDU, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

08.09.2022 12:19

TEKİRDAĞ'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Tolga Y.(43), kaybolurken baygın olarak sudan çıkarılan Cengiz Y.(45), hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Tolga Y.(43), kaybolurken baygın olarak sudan çıkarılan Cengiz Y.(45), hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde denize giren Cengiz Y. ile kardeşi Tolga Y., boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerin suda çarpındığı görenler, Cengiz Y.'yi baygın olarak kurtarıp, sahile çıkardı. Cengiz Y. ise denizde kayboldu. Olay üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Y., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizde kaybolan Tolga Y., Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren süren arama çalışmalarında henüz Tolga Y.'nin izine rastlanılmadı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİREN 2 KARDEŞTEN BİRİ KAYBOLDU, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika

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