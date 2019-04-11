Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Girişimcilik Kursları Düzenlenecek

Tekirdağ'da Girişimcilik Kursları Düzenlenecek

1 saat önce

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR Tekirdağ Müdürlüğü arasında girişimcilik eğitim programlarıyla ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ'da Girişimcilik Kursları Düzenlenecek, System.String[]
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR Tekirdağ Müdürlüğü arasında girişimcilik eğitim programlarıyla ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ TSO'da gerçekleştirilen imza törenine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen ve TSO Genel Sekreteri İrfan Ekici katıldı.

Günay, törende yaptığı konuşmada, 2019 yılında görev sınırları arasında bulunan Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerindeki girişimcilere yönelik İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenleme kararı aldıkları girişimcilik eğitim programlarının açılması için gerekli çalışmalar tamamlandığını söyledi.

Nisan ayı sonunda başlayacak eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Günay, "Toplamda 10 girişimcilik eğitimi düzenlenecek olup bunlardan biri Şarköy, bir tanesi Muratlı ve 8'ii de Süleymanpaşa'da gerçekleşecek. Tekirdağ TSO olarak girişimcilik eğitim programlarını önemsiyoruz çünkü ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olan genç ve kadın girişimci sayılarının ülkemizde de artarak devam etmesi için her yıl düzenli girişimcilik kurslarını düzenliyoruz. Gerçekleşecek kurslar sonrasında inanıyorum ki birçok girişimcimiz iş hayatına atılarak ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır." dedi.

İŞKUR Tekirdağ Müdürü Yaşar Esen de girişimcilik kurslarının 25 kişilik guruplar halinde düzenleneceğini, toplamda 250 kişinin eğitim alacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:06 Kaynak: AA
İŞKUR, Tekirdağ, Güncel
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