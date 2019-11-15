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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
6 saat önce
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 69 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün Ballıhoca Mahallesi'nde bir kamyonette Pakistan, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Hindistan uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalamış, bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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