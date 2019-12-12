Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen, 1'i kadın 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hayrabolu'da, 1 hafta boyunca jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı geçiş yapmak isteyen, Pakistan uyruklu 46 göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nca kaçak göçmenlere organizatörlük yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemeleri sonucu organizatörlerin, kiraladığı 34 CIN 326 plakalı otomobille göçmenlere öncülük yaptığı belirlendi. Aracı kiralayan kişilerin kimliklerini tespit eden jandarma, savcılıktan alınan izinle Çorlu ilçesinde operasyon düzenledi. D.G. ve kocası Ö.G ile F.A., gözaltına alındı. Hayrabolu'ya getirilen 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.