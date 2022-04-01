Gökten çamur yağdı... Oto yıkamacılara gün doğdu - Son Dakika

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Gökten çamur yağdı... Oto yıkamacılara gün doğdu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde gökten çamur yağdı. Park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Gökyüzünden çamur yağışı sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlarda oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçların çamur kaplanması sebebiyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Aracını temizlemeye çalışan vatandaşlardan Kenan Ograş yaptığı açıklamada, "Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Çamur olarak yağdı. Bu sene Kışta olmadı. Bize hep çamur yağar. Başka bir şey yağmaz. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı. Götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz" dedi.