Tekirdağ?da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ?da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu.

Tekirdağ?da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu. Bölgedeki pompaların tamamen kapatılıp sulamanın durdurulduğunu belirten Karacahalil- Elmalı Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Baltalı, "Göletteki kalan suyu doğada bulunan yabani hayvanlar ve balıklar için bıraktık. Yağmur yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Malkara'da 2010 yılında DSİ tarafından tarım arazilerini sulamak için yapılan Karacahalil Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Karacahalil ve Elmalı köylerinde yaklaşık 100 çiftçiye hizmet vererek, 1650 dönüm alanı sulayan ve içinde çeşitli tatlı su balıklarının olduğu göletteki yaşanan kuraklık, görenleri şaşırttı. Göletteki 900 bin metreküp sudan geriye sadece  50 bin metreküp su kaldığını ifade eden Karacahalil- Elmalı Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Baltalı, yaşanan kuraklık nedeniyle bölgedeki sulamanın tamamen durduğunu ifade etti.'KALAN SU YABANİ HAYVANLAR VE BALIKLARA BIRAKILDI'Gölette kalan suyun yabani hayvanlar ile balıklara bırakıldığını söyleyen Baltalı, "Göletimiz normal şartlarda 900 bin metreküp su toplamaktadır ve 70 tane üyemize ve çiftçimize hizmet etmektedir. Buradaki sulamada yonca ve slajlık mısır ekimi yapılmaktadır. 2020 yılında kooperatifimizde 630 bin metreküp su ile sezona başladık. Şu anda 50-60 bin metreküp su kaldı. Kalan su da doğada bulunan yabani hayvanlar ve göletteki balıklar için bırakıldı. Şu anda göletin pompaları tamamen kapatılıp sulamaya kapatıldı. Pompaları açabilmemiz için yağmur yağmasını bekliyoruz. Yağmur yağdığı zaman ve göletteki su da belli bir noktaya geldiği takdirde tekrar pompalar açılıp kullanıma sunulacak" dedi.GÖRENLER ŞAŞIRIYORKaracahalil köyü sakinlerinden Kemal Sever, 10 yıllık süreçte ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını söyledi Sever, "Ben 10 yıldan beri buraya ailemle çocuklarla birlikte hem piknik yapmaya hem de balık tutmaya gelirim. Gördüğünüz gibi gölet kuraklıktan ne hale geldi. 10 yıldan bu yana ilk kez bu gölet bu hale geldi. Şaşkınlık içindeyim. Şu anda gölette ne su kaldı ne de balık kaldı. Zaten su olmadığından dolayı balıkta tutmak yasak. İnşallah önümüzdeki yıllar cenabı Allah bol kış, yağmur ve kar verir de göletimiz eski durumuna gelir" diye konuştu.

Çiftçilikle uğraşan Ali Tümsöz'de, kurak geçen kışın ardından göletlerinin kuruduğunu söyledi. Diğer üretici Mehmet Sinanlı ise, "Böyle kuraklık yaşamadık. Havaların kurak geçmesi, bölgemizdeki su kaynaklarımı kuruttu. Yağmur yağmadığı için havalarında sıcak gitmesi göletlerimizdeki suları kuruttu" dedi.


Malkara, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ?da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da bir basketbolcu koronavirüse yakalandı Alkollü vatandaş yolu trafiğe kapattı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından zorla indirip turistleri aldı Fransız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu "Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu         
13:18
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak         
10:13
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 16:38:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ?da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei