Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu.

Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu. Bölgedeki pompaların tamamen kapatılıp sulamanın durdurulduğunu belirten Karacahalil- Elmalı Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Baltalı, "Göletteki kalan suyu doğada bulunan yabani hayvanlar ve balıklar için bıraktık. Yağmur yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Malkara'da 2010 yılında DSİ tarafından tarım arazilerini sulamak için yapılan Karacahalil Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Karacahalil ve Elmalı köylerinde yaklaşık 100 çiftçiye hizmet vererek, 1650 dönüm alanı sulayan ve içinde çeşitli tatlı su balıklarının olduğu göletteki yaşanan kuraklık, görenleri şaşırttı. Göletteki 900 bin metreküp sudan geriye sadece 50 bin metreküp su kaldığını ifade eden Karacahalil-Elmalı Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Baltalı, yaşanan kuraklık nedeniyle bölgedeki sulamanın tamamen durduğunu ifade etti.

'KALAN SU YABANİ HAYVANLAR VE BALIKLARA BIRAKILDI'Gölette kalan suyun yabani hayvanlar ile balıklara bırakıldığını söyleyen Baltalı, "Göletimiz normal şartlarda 900 bin metreküp su toplamaktadır ve 70 tane üyemize ve çiftçimize hizmet etmektedir. Buradaki sulamada yonca ve slajlık mısır ekimi yapılmaktadır. 2020 yılında kooperatifimizde 630 bin metreküp su ile sezona başladık. Şu anda 50-60 bin metreküp su kaldı. Kalan su da doğada bulunan yabani hayvanlar ve göletteki balıklar için bırakıldı. Şu anda göletin pompaları tamamen kapatılıp sulamaya kapatıldı. Pompaları açabilmemiz için yağmur yağmasını bekliyoruz. Yağmur yağdığı zaman ve göletteki su da belli bir noktaya geldiği takdirde tekrar pompalar açılıp kullanıma sunulacak" dedi.GÖRENLER ŞAŞIRIYORKaracahalil köyü sakinlerinden Kemal Sever, 10 yıllık süreçte ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını söyledi. Sever, "Ben 10 yıldan beri buraya ailemle çocuklarla birlikte hem piknik yapmaya hem de balık tutmaya gelirim. Gördüğünüz gibi gölet kuraklıktan ne hale geldi. 10 yıldan bu yana ilk kez bu gölet bu hale geldi. Şaşkınlık içindeyim. Şu anda gölette ne su kaldı ne de balık kaldı. Zaten su olmadığından dolayı balıkta tutmak yasak. İnşallah önümüzdeki yıllar cenabı Allah bol kış, yağmur ve kar verir de göletimiz eski durumuna gelir" diye konuştu.

Çiftçilikle uğraşan Ali Tümsöz'de, kurak geçen kışın ardından göletlerinin kuruduğunu söyledi. Diğer üretici Mehmet Sinanlı ise, "Böyle kuraklık yaşamadık. Havaların kurak geçmesi, bölgemizdeki su kaynaklarımı kuruttu. Yağmur yağmadığı için havalarında sıcak gitmesi göletlerimizdeki suları kuruttu" dedi.


Malkara, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı - Son Dakika

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