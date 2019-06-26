Tekirdağ'da gösterilen film sayısı 758

Türkiye genelinde 2018 yılı sonu itibariyle sinema salonu sayısı 2017 yılına göre %6,2 artarak 2 858 olmuştur. Tekirdağ'da bulunan sinema salon sayısı ise bir önceki yıla göre %2,8 artarak 37 olmuştur. Sinema salon sayısı en fazla olan il 901 salon ile İstanbul olmuştur . Sinema salonu sayılarına göre İstanbul'u 227 salon ile Ankara, 157 salon ile İzmir, 116 salon ile Antalya ve 90 salon ile Bursaizledi. Ardahan ve Şırnak illerinde ise sinema salonu bulunmamaktadır. Tekirdağ 37 sinema salonu ile 81 il arasında 18. sırada yer almıştır.

Tekirdağ'da bulunan 37 sinema salonunun toplam koltuk sayısı 3 601'dir. Yani salon başına ortalama 97 koltuk düşmektedir. Tekirdağ'da 2018 yılında sinema salonlarında gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre %8,6 artarak 758 olmuştur. 758 filmin 370'i (%48,8) yerli, 388'i (%51,2) yabancı film kategorisindedir. Gösterimi yapılan 758 filmi Tekirdağ genelinde 729 006seyirci izlemiştir.729 006 seyircinin 488 612'si (%67) yerli, 240 394'ü (%33) yabancı kategoride yer alan filmleri izlemiştir. Tekirdağ ilinde sinema salonu başına düşen seyirci sayısı 19 703 ve sinema salonlarında gösterilen ortalama film sayısı 20 olmuştur.

TEKİRDAĞ'DAKİ TİYATRO SALON SAYISI İSE 10

Türkiye de tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %9,5 arttı. Buna göre; 2017-2018 sezonunda tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu. Tekirdağ'da bulunan tiyatro salon sayısı ise 10'dur. Tiyatro salon sayısı en fazla olan il 211 salon ile İstanbul olmuştur. Tiyatro salonu sayılarına göre İstanbul'u 71 salon ile İzmir, 61 salon ile Ankara, 17 salon ile Kocaeli, 15 Salon ile Balıkesir ve 14 salon ile Bursa ve Antalya izledi. Tekirdağ 10 tiyatro salonu ile 81 il arasında 13. sırada yer almıştır. Tekirdağ'da yer alan 10 tiyatro salonunun toplam koltuk sayısı 4 476'dır.

TEKİRDAĞ'DA TİYATRO SALONLARINDA OYNANAN ESER SAYISI 98

Tekirdağ'da tiyatro salonlarında oynanan eser sayısının 56'sı (%57,1) yetişkin, 42'si (%42,9) çocuk kategorisinde olmak üzere 98'dir. Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 224 ve seyirci sayısı 21 468'i (%48,3) yetişkin, 22 986'sı (%51,7) çocuk olmak üzere toplam 44 454 olarak gerçekleşmiştir.