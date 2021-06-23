Göz alıcı mor renkli tarlalar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor - Son Dakika

Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tekirdağ'daki lavanta tarlalarında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Ziyaretçiler göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle lavanta tarlalarında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

Kentin yanı sıra İstanbul ve yakın illerden de ziyaretçiler lavanta tarlalarını ziyaret ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, lavantaya ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Tekirdağ'ın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Hacıoğlu, sarı kanoladan sonra lavantaların açmasıyla özellikle fotoğrafseverlerin lavanta tarlalarına yoğun ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Hacıoğlu şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Foto safari tutkunları mor renkli tarlaları sıklıkla tercih ediyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliği fon olarak kullanan fotoğrafçılar mükemmel kareler yakalıyorlar. Gelin - damat çekimleri de buralarda yapılıyor. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması da ilimize ilgiyi de artırıyor. Ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkarıyor hem de birbirinden güzel anları deklanşörleriyle ölümsüzleştirerek buradan ayrılıyorlar."

Yarışma düzenlendi

Kentin tanıtımına katkı için fotoğraf yarışması düzenlediklerini aktaran Hacıoğlu, "Özellikle lavantalar için kente gelen çok ziyaretçi var. Biz de bu yıl lavantaya karşı daha da çok ilginin artması için yarışma düzenliyoruz. Kentteki lavanta bahçelerinde çekilen fotoğrafların Instagram üzerinden Müdürlüğümüzün etiketiyle #lavantakokulutekirdag etiketiyle paylaşan herkes yarışmaya katılabiliyor. Yarışmamız 30 Haziran'a kadar devam edecek. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu dereceye girenlere para ödülü verilecek." diye konuştu.

Lavanta tarlasına fotoğraf çekmeye gelen Mehmet Emre Bingül de Tekirdağ'ın fotoğrafseverler için eşsiz güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Bingül, mor renkli tarlaların fotoğrafçılar için "doğal stüdyo" haline geldiğini aktararak, "Marmara Denizi manzaralı lavanta tarlası gerçekten çok güzel. Bu muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çekiyoruz. Hem de salgından dolayı sürekli evlerde kaldığımız için burada kendimize geliyoruz. Temiz hava alarak salgın sürecinin stresini de atıyoruz. Özellikle fotoğraf sanatçıları için bu yerler çok ilgi görüyor. Fotoğrafik açıdan buralar harika. Burada çektiğimiz fotoğraflarla da güzel bir arşiv oluşturuyoruz." dedi.