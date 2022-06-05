Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

05.06.2022 18:02
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, 100'üncü Yıl Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.M.'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı gübre yüklü kamyonet, iddiaya göre, freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Karşı şeride devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyoneti gören 3 sürücü otomobillerini durdurmak isterken birbirine çarptı. Otomobillerde hasar oluştu, sürücüler yaralanmadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından 3 yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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