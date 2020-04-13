Tekirdağ'da gülümseten "evde kal" çağrısı
7 saat önce
Kapaklı ilçesinde billboardlara Trakya şivesiyle asılan "evde kal" çağrıları gülümsetti.
Kapaklı ilçesinde billboardlara Trakya şivesiyle asılan "evde kal" çağrıları gülümsetti.
Belediye, "Na'bacan sokak be adaş" ile "Ayden evine mare" yazılı afişleri billboardlara astı.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, devletin "evde kal" çağrılarına, kendilerinin de yöresel şiveyle katıldıklarını belirterek, "İnşallah Kapaklı halkı da 'evde kal' çağrımıza bundan sonra daha hassas şekilde riayet edecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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