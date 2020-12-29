Tekirdağ'da gümrük kaçağı 51 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da gümrük kaçağı 51 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı satış yaptığı iddia edilen iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler ilçede bir iş yerinde yaptıkları aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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