Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi

09.04.2021 18:03
Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gümrük kaçağı satış yaptığı iddia edilen iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir iş yerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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