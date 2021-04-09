Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ekipler, ilçede bir iş yerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gümrük kaçağı satış yaptığı iddia edilen iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ 'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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