TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ile İMEİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar ele geçirilip, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Çorlu ilçesinde bir işyerinde gümrük kaçağı telefonların bulunduğunu belirledi. İşyerinde arama yapan polis, gümrük kaçağı 45 cep telefonu, telefonların İMEİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar, 2 flaş bellek, 3 box kutusu, yurtdışından getirildikten sonra İMEİ numarası klonlayanıp satışa hazırlanan 73 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin soruşturması sürüyor.