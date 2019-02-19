Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gün Batımında Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Tekirdağ'da Gün Batımında Kartpostallık Görüntüler Oluştu

1 saat önce

Tekirdağ'da gün batımında güneşin kent üzerindeki son ışıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da Gün Batımında Kartpostallık Görüntüler Oluştu, System.String[]
Tekirdağ'da gün batımında güneşin kent üzerindeki son ışıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da gün batımında güneş kenti kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda gökyüzü kızıl renge boyandı. Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşlar tarafından da fotoğraflanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:03 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel
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