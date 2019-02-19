Tekirdağ'da Gün Batımında Kartpostallık Görüntüler Oluştu
1 saat önce
Tekirdağ'da gün batımında güneşin kent üzerindeki son ışıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ
'da gün batımında güneşin kent üzerindeki son ışıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ'da gün batımında güneş kenti kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda gökyüzü kızıl renge boyandı. Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşlar tarafından da fotoğraflanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:03 Kaynak: İHA
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