Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık - Son Dakika
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Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık

16.06.2022 13:34
Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık

Tekirdağ'da gündüz vakti bir reklamcıdan malzeme çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Tekirdağ'da gündüz vakti bir reklamcıdan malzeme çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işletme sahibi olan İlker Karataş'ın dükkanına kapalı olduğu esnada gelen, hurda toplayıcı olarak tabir edilen 'çekçekçiler'; dükkanın önünde bulunan demir, plastik gibi malzemeleri etraftakilere aldırış etmeden çalarak olay yerinden uzaklaştı. Dükkanına gelen iş yeri sahibi, malzemelerinin olmadığını görünce hemen güvenlik kamerası kayıtlarını izlemeye başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızların dükkan önündeki malzemeleri çaldığını ve gece vakti de dükkanının önünden malzeme çalındığını gördü. Yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu belirten İlker Karataş, güvenlik kamerası kayıtlarıyla emniyetin yolunu tutarak hırsızlar hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Karataş, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık - Son Dakika

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