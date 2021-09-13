Tekirdağ'da Güneydoğu Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Güneydoğu Gazisi Recep Demir (73) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hayrabolu'nun Küçük Karayahşi Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi Karayahşi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Demir'in yakınlarının yanı sıra, Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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