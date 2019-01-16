Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Günlük Kiralanan Dairelere Denetim

Tekirdağ'da Günlük Kiralanan Dairelere Denetim

1 saat önce

Tekirdağ'da 2018 yılında günübirlik kiraya verilen dairelere yapılan denetimlerde 35 bin 652 lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da Günlük Kiralanan Dairelere Denetim, System.String[]
Tekirdağ'da 2018 yılında günübirlik kiraya verilen dairelere yapılan denetimlerde 35 bin 652 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ruhsatlı veya vergi levhası bulunan kimlik bildirim sistemine kayıtlı 71 adet günübirlik kiralanan daire bulunuyor.

2018 yılı içerisinde günübirlik kiraya verilen daireler ile ilgili farklı zamanlarda yapılan denetimlerde 176 iş yeri kontrol edilirken, sisteme kayıtlı olmayan ve kimlik bildirme kanununa göre bildirimde bulunmadığı tespit edilen 6 iş yerine toplam 35 bin 652 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 2018 yılı içerisinde il genelinde planlı uygulamalar çerçevesinde değişik tarihlerde 3 bin 700 umuma açık iş yeri denetlendi, tütün mamulü tükettiği tespit edilen 205 kişiye cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:51 Kaynak: AA

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