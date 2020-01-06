Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da gece yarısı gürültü yaptıkları iddiasıyla iki kişi ile mahalle sakinleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da gece yarısı gürültü yaptıkları iddiasıyla iki kişi ile mahalle sakinleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan İddialara göre sokakta yüksek sesle konuşup bir evin kapısına da tekme attıkları öne sürülen M.C.A. ve beraberindeki E.K.'ye mahalle sakinlerinden L.K. ve yeğeni L.Ş. isimli şahıslar gürültü yapmamaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Daha sonra şahıslar arasında tartışma çıktı. L.K. ve L.Ş. isimli şahıslar gürültü yaptıkları iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında evde bulunan C.K. isimli şahıs da yeğenlerinin kavga ettiğini görünce ekmek bıçağı ile dışarıya fırladı.


Kavga arasında dalan C.K. elindeki bıçakla M.C.A.'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan M.C.A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan M.C.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı devlet hastanesine götürdü. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olay yerine gelen polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kavgaya karışan taraflar ve şahsı bıçakladığı ileri sürülen C.K. gözaltına alındı.


Emniyete götürülen C.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Zafer Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı
"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

Son Dakika Haberleri
19:15 Avrupa Birliği: Libya'da siyasi çözüme odaklanılmalı - Son Dakika Haber
19:15 İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü - Son Dakika Haber
19:08 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika Haber
19:05 Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne? - Son Dakika Haber
18:59 Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
18:23 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor - Son Dakika Haber
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:20:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]