Tekirdağ'da "güvenli turizm sertifikalı" otel sayısı 4 oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da "güvenli turizm sertifikalı" otel sayısı 4 oldu

Tekirdağ'da 2 otele daha, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı" çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince uygulanması istenen koşulları yerine getirmeleri dolayısıyla "güvenli turizm sertifikası" verildi.

Tekirdağ'da 2 otele daha, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı" çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince uygulanması istenen koşulları yerine getirmeleri dolayısıyla "güvenli turizm sertifikası" verildi.

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Bakanlığın otellerde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmelere sunduğu sertifikayı, 2 otel daha almaya hak kazandı.

Böylece Tekirdağ'da "güvenli turizm sertifikası" alan otel sayısı 4'e yükseldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, sertifika şartlarının Bakanlık tarafından belirlendiğini söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu belirten Hacıoğlu, "İlimizde 4 otelimiz güvenli turizm sertifikasını aldı. Bir tesisimiz de almak üzere. Yeni genelge doğrultusunda 50 oda ve üstündeki tüm tesislerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu. 17 işletme belgeli, 4 belediye belgeli otelimiz güvenli turizm sertifikasına başvuracak." dedi.

Sertifikanın alınmasının ön koşullarından birinin her 50 oda için bir izolasyon odasının ayrılması olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"50 odası olan otellerde bir, 50-100 odası olanlarda 2 izolasyon odası, sayısı artıkça izolasyon odaları da artırılacak. Bu da tatilcilere güven verecek. Bu sertifika Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 120 kritere göre veriliyor. Oteller her ay denetleniyor. Buna göre sertifika yenileniyor. Yerli ve yabancı turistlerin istediği de tam olarak bu. Kendilerini güvende, mutlu hissedebilecekleri şartların oluşmasına bakıyor. Tekirdağ bu manada komşu illere oranla ön sırada."

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'güvenli turizm sertifikalı' otel sayısı 4 oldu - Son Dakika

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