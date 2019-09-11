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Tekirdağ'da güvercinler mezatta buluştu

1 saat önce

Tekirdağ'da güvercinler mezatta buluştuTekirdağ'ın Malkara ilçesinde her pazartesi geleneksel olarak düzenlenen güvercin mezatı renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'da güvercinler mezatta buluştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde her pazartesi geleneksel olarak düzenlenen güvercin mezatı renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımın sağlandığı mezatta en büyük ilgiyi ise Şarabi cinsi güvercin gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen güvercin mezatı yoğun ilgi gördü. Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bir kahvehanede düzenlenen mezatta Hünkari, Dönek, Bango, Takla, Trakya Yerlisi, Kelebek, Mardin, Adana, Şarabi ve Şebabi cinsi güvercinler meraklılarıyla buluştu. Satışlarda en çok ilgiyi gören cins ise Şarabi cinsi güvercinler oldu. Etkinliğe Keşan, İpsala, Şarköy, Hayrabolu, Lüleburgaz, Babaeski, Gelibolu ve Malkara'nın merkez ve köylerinden gelen çok sayıda kuşsever katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Malkara Güvercin ve Kanatlı Sevenler Derneği Başkanı Şadan Bilgi (52), mezatların güvercin besleyenleri birbiri ile kaynaşmasını sağladığını belirtti. Bilgi, 'Her pazartesi akşamı mezatımız var. Yaklaşık 2 yıldan bu yana devam ediyor. Keşan, Şarköy, İpsala, Gelibolu, Silivri her yerden, her bölgeden katılımcımız var. Bizim burada ki amacımız insanları birbirine kaynaştırmak. Hobimizi hep birlikte beraber devam ettirmek. Değişik kuşlar bakarak birbirimize katkıda bulunmak. Bunların yanında hayvanlara sevgiyi öğretmek, insanların hayvanlara sevgisini daha iyi anlatmak ve daha çok kaynaşmaktır dedi.

Etkinliğin asıl amacının para olmadığını, hobilerini devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilgi, Burada birbirimizi tanıyıp, insanları pekiştirerek bu hobiye devam ediyoruz. Zaten burada biz güvercin bakmanın, hayvan bakmanın ne kadar önemli olduğuna da vurgu yapıyoruz. İnsanları kötü davranışlardan koruyor bu gibi etkinlikler. İnsanları içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan koruyor. Bunların faydaları var diye konuştu.

Mezatın yapıldığı kahvehanenin sahibi Ahmer Sert, katılımın yoğun olmasının da mutluluk duyduğunu belirterek, Mezatımız çok kalabalık oluyor. Marmara bölgesinden insanlar geliyor. Edirne'den, Çanakkale'ye, Silivri'den Keşan her bölgeden insanımız geliyor. Ben böyle bir mezat görmedim hiç. Çok kalabalık oluyor. Mezatta haddinden fazla insan oluyor şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da güvercinler mezatta buluştu

Tekirdağ, Malkara, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
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