TEKİRDAĞ'DA GÜZERGAHLARI DEĞİŞTİRİLEN MİNİBÜSÇÜLERDEN EYLEM - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla güzergahları değiştirilen minibüsçüler, Büyükşehir Belediye önünde kontak kapatarak eylem yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde, SS. 21 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı minibüsçülerin güzergahları UKOME'nin aldığı kararla değiştirildi. Kendilerine mahalle arası yerine çevre yolu gösterilen minibüsçüler, karara tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanıp kontak kapatan minibüsçüler, eski güzergahlarının yeniden uygulamaya konulmasını istedi. Kooperatif Başkanı Ali Karahan, UKOME'nin kararının yasalara uygun olmadığını, bu konuda ellerinde mahkeme kararı bulunduğunu söyledi. Kararı kınadıklarını belirten Karahan, Mahkeme kararına uymuyor, mahkeme kararımız olmasına rağmen UKOME kararı alıyor. Belediye başkanı 'gidin mahkemeye verin' diyor, mahkemeyi kazanıyoruz geliyoruz, tekrar UKOME kararı alıyorlar. Biz mahkemeden de bıktık, belediyenin almış olduğu UKOME kararından da bıktık. Bizim şu anda eylemimiz, ya araçlarımız Sinop Mahallesi'nden gidecek ya da Cumhuriyet Bulvarı'ndan gidecek. Çevre yolundan araçlarımız gitmeyecek, bunun mücadelesini veriyoruz. Bu işi de sonlandırmasını istiyoruz. Kadir başkanımızdan talimat gelmediği sürece bu araçları buradan çekmiyoruz, araçları burada bırakıp gideceğiz diye konuştu.

Güzergahlarının değişmesiyle mağdur olduklarını söyleyen minibüsçülerden Saadettin Özdemir, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un baskısından dolayı bu kararı alıyorlar ve şu anda yolcularımız da mağdur, bizler de mağduruz. Bu durum böyle devam edecekse, biz bu toplu taşıma işini yapmamayı düşünüyoruz. Bugün bize bir cevap vermezlerse, bugün bu araçları burada bırakıp gitmeyi düşünüyoruz. 43 araçlık bir kooperatifiz dedi.

'ARABAMI YAKACAĞIM'

Minibüsçülerden Tekin Kaya, kendilerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olduklarını ancak alınan kararda Çorlu Belediye Başkanlığı'nın etkisi olduğunu öne sürerek, Şu anda bizim kazancımız yok, şu anda otoban yolunda hiç, bir tane dolmuş, bir otobüs çalışması mantıklı mı O zaman 'plakaları bize bırakın, gidin' desinler. Ben İstanbul'da dairemi sattım 500 bin liraya, geldim buraya 600 bin liraya araba aldım. Benim engelli bir çocuğum var, ben Çorlu'ya taşınmayı düşündüm. Şu anda benim arabam çöp. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım, ben başka ülkenin vatandaşı değilim. Bize adaletten bahsediyorlar, bizim mahkeme kararımız var. Adalet bu mu Arabamı yakacağım diye konuştu.

Eylemlerini sürdüren minibüsçüler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.