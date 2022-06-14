Müftülükten yapılan açıklamaya göre, hac kafilesinin hareketi öncesinde ilçe otogarında düzenlenen uğurlama programına, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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