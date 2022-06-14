Tekirdağ'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden 103 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, hac kafilesinin hareketi öncesinde ilçe otogarında düzenlenen uğurlama programına, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.
Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlamada ilahi ve dualar okundu.
Törenin ardından 103 hacı adayı, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.
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