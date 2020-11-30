Tekirdağ'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sağlık ekipleri, araçtakilerden Erdim Uran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Dalkılıç ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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