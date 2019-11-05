Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliköy- Karaağaç yolu üzerinde Emin Öztürk (65) yönetimindeki 34 PG 8213 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan F. idaresindeki 39 ES 220 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada sürücü Öztürk ile araçta bulunan Eren Tanrıverdi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde kalbi duran Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tanrıverdi ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada yaşamını yitiren Emin Öztürk'ün, 1911 Çerkezköyspor futbol kulübünün malzemecisi olduğu öğrenildi.

Emin Öztürk, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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