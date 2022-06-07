Kaza, Malkara- Keşan yolundaki Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara'dan Edirne 'nin Keşan ilçesine öğrenci taşıyan Cemal Güreşçi'nin (60) kullandığı 22 RT 220 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapan Hakkı Bingül (66) yönetimindeki 59 LS 717 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan 10 öğrenciden 6'sı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler Affan Arda Gümüş (18), Hilal Efe (16), Sudenaz Çizen (17), Yiğit Efe Şengül (14), Atilla Demir (12) ve Efe Yusuf Şengül (18), Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Edirne, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.