Hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Çorlu Çerkezköy yolundaki bir fabrikanın hafriyat sahasında yaptığı aramada, 10 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucuyu bölgeye bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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