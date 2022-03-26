Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi "istavrit" oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi "istavrit" oldu

26.03.2022 14:30

Tekirdağ'da hafta sonu tezgahları süsleyen istavrit, kilogramı 50 liradan satılıyor.

Tekirdağ'da hafta sonu tezgahları süsleyen istavrit, kilogramı 50 liradan satılıyor.

Balıkçıların ağlarına takılan istavritin bolluğu tezgahları şenlendiriyor.

Süleymanpaşa ilçesinde istavrit 50, hamsi 60, Karadeniz mezgiti 80, levrek ise 110 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, istavritin tezgahların gözdesi olduğunu söyledi.

Hava şartlarından dolayı geçen hafta çok fazla avcılık yapamadıklarını belirten Pehlivanoğlu, "Havaların düzelmesiyle avlanmaya devam eden balıkçıların ağlarına genelde hamsi ve istavrit takılıyor. Tezgahlarda çeşit bol. Vatandaşlarımız taze balık tüketmeye devam ediyor. Balığın bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların istavritin lezzetinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Bu balığın herkes tarafından tercih edildiğini anlatan Erol, "Vatandaşın istavrite ilgisi güzel. Tezgahlarımızda her zaman taze balık var. İstavritin yanında çupra, hamsi ve levrek de tercih ediliyor." diye konuştu.

Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi istavrit oldu
Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi istavrit oldu
Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi istavrit oldu
Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi istavrit oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hafta sonu tezgahın gözdesi 'istavrit' oldu - Son Dakika


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