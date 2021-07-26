Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan ve hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen zanlı, cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı JASAT, 10 suçtan aranan H.K'nin (44) Sarılar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, zanlıyı evden çıkıp aracıyla gezdiği sırada yakaladı.
Hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika