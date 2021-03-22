Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalandı

22.03.2021 16:31
Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında hakkında hapis cezası bulunan A.B'nin ilçede olduğu tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışma sonucu temizlik işçisi kılığına giren A.B'yi yakaladı.

Şüpheli A.B. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi temizlikçi kılığında yakalandı - Son Dakika


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