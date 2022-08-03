Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında

03.08.2022 14:58
Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında

TEKİRDAĞ'da halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla atık toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla atık toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi. Atıkları topladıkları belirlenen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından 'çekçek' ile izinsiz geri dönüştürülebilir atık toplayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sokaklar ve metruk bir binada yapılan aramalarda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi, atık toplanan 35 çekçeke de el konuldu. Metruk binada, ekipleri görünce gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı. Atık topladıkları belirlenen göçmenler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturma için emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'çekçek' ile atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında - Son Dakika
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