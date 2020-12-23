Tekirdağ'da halk otobüsünde bir şüphelide sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan halk otobüsünde üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- Tekirdağ karayolundaki TOKİ Uygulama Noktası'nda kontrol yaptı.
Tekirdağ- Çorlu arasında çalışan halk otobüsünü durduran ekipler, yolcu A.A'nın hal ve hareketlerinden şüphelendi.
Ekiplerin üzerinde suç unsuru bulunup bulunmadığını sorması üzerine A.A, bir miktar sentetik uyuşturucuyu ekiplere teslim etti.
Gözaltına alınan A.A. hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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