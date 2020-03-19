Tekirdağ'da halk pazarında yoğunluk - Son Dakika
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Tekirdağ'da halk pazarında yoğunluk

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönündeki uyarısına rağmen halk pazarında yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'da halk pazarında yoğunluk, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönündeki uyarısına rağmen halk pazarında yoğunluk oluştu.

Çorlu'nun en büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe pazarına vatandaşlar öğleden sonra yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs nedeniyle bazı vatandaşlar pazara elinde maske ve eldiven takarak geldi. Tedbirler nedeniyle yetkililerin vatandaşların evlerinde kalmaları yönündeki uyarısına rağmen pazarda yoğunluk oluştu.

Çorlu Pazarcılar odası başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlanmasının yapıldığını ve pazarcı esnafının da her türlü önlemini aldığını söyledi. Üstek, "Bu süreç biz esnaf içinde önemli bir süreç . Bu kapsamda bizlerde pazarcılar esnafı olarak tedbirimizi aldık. Belediyemiz tarafından ilçemizde kurulan pazar yerlerinde gerekli dezenfektan ilaçlanması yapılmıştır. Biz esnaflar olarak ürünleri eldiven takarak veriyoruz" dedi.


Koronavirüs, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:10 Kaynak: DHA

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