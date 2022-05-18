Tekirdağ'da 'Hamam böceği' istilası: Gündüz ölü taklidi yapıyorlar gece evlere dadanıyorlar

Tekirdağ'ın şehir merkezinde kanalizasyonlardan çıkan sürüler halindeki hamam böcekleri sokakları istila etti. Hamam böcekleri, gündüz ölü taklidi yapıyorlar, gece ise çevredeki evlere dadanıyorlar.

Tekirdağ şehir merkezi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kanalizasyonlardan sürüler halinde çıkarak kendini gösteren hamam böcekleri, gündüz sırt üstü dönerek ölü taklidi yapıyorlar. Havanın kararması ile hareketlenen böcekler, bir süre sonra sokakta bulunan evlere dadanıyor. Ertuğrul Mahallesi'ndeki sokaklarda sayılarının çoğalması sonucu sokağı ve evleri istila etmeye başlayan hamam böceklerinin farkına varan vatandaşlar, durumu Süleymanpaşa Belediyesi Vektörle Mücadele ekibine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilaçlama çalışması başlattı.

"10 GÜN İÇERİSİNDE MİLYONLARCA OLUYORLAR"

Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını ifade ederek, "Bizim mahallemizi fosseptik çukurlarından mı, binaların lağım çukurlarından mı kaynaklanıyor. Sabahları kalkıyorsun yerlerde hamam böcekleri geziniyor. Sabahları buraları ana baba günü oluyor. Sabahları temizlikçi personeli gelip temizliyor. Arkadaşlar gelip ilaçlama yapmışlar. Sokaklar hep böyle. Her yere çıkıyorlar. Yumurtlaya yumurtlaya üreyip çoğalıyorlar. Biz bunlarla başa çıkamadık. Evlerin içine kadar giriyorlar. Benim şuan bodrumda geçen senede bu senede kireç attım. Bir tane bin tane yapıyor. 10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar. Nereden geliyorlar. Haşarat kuyularının içinden geliyorlar. Foseptik çukurlarının içinden çıkıyorlar. Gündüz ters dönüyorlar gece oldu mu harekete geçiyorlar" dedi.

(Halil Dağ-İHA)