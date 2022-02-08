Üye Girişi
Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor

08.02.2022 13:46
Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilo su 50 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, istavrit, levrek, çinekop, çupra ve sarı kanat tezgahlarda yerini alıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin talep gördüğünü söyledi.

Balık bolluğunun olmasıyla fiyatlarda düşüş olabileceğini belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılar için durgun bir sezon oluyor. Büyük gırgır tekneleri zaten avlanmayı bıraktı. Küçük tekne balıkçıları avlanmayı sürdürüyor. Karadeniz ve Marmara'da avlanan balıklar tezgahları süslüyor. Hamsi ve istavrit çok lezzetli, vatandaşların tercihi bu balıklar oluyor. Fiyatlarda az da olsa düşüş olabilir diye bekliyoruz. Balık bol olursa hem balıkçı hem de vatandaşlar sevinir."

Balıkçı Bekir Erol da diğer yıllara göre balığın az olduğunu dile getirdi.

Suların ısınmasıyla balık çeşidinin artmasını beklediklerini anlatan Erol, "Vatandaşlar daha çok hamsi ve istavrite ilgi gösteriyor. Tezgahlarımızda her zaman taze ve lezzetli balıklar var." dedi.

Tezgahlardaki hamsi ve istavritin kilosu ise 50 liradan satılıyor.

YORUMLAR
500

Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:43 Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
13:28 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Ali Yasak: Biz ona abi dedik, o bize küfredip parmak salladı
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement